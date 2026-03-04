2025 yılında konut, iş yeri veya diğer taşınmazlarından kira geliri elde eden milyonlarca mükellef için kritik süreç başladı. Peki, Kira gelir beyannamesi nedir? Kira gelir beyannamesi son tarih ne zaman?

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NEDİR?

Kira gelir beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu’nda “gayrimenkul sermaye iradı” olarak tanımlanan kira gelirlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi işlemidir.

2025 takvim yılında konut, iş yeri veya diğer taşınmazlardan gelir elde eden mükellefler, belirlenen istisna ve beyan sınırlarını aşmaları halinde beyanname vermekle yükümlüdür.

HAZIR BEYAN SİSTEMİ NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sunulan Hazır Beyan Sistemi, kira gelir beyannamesinin elektronik ortamda hızlı ve güvenli şekilde verilmesini sağlar.

Beyanname, sistem üzerinde onaylandığı anda verilmiş sayılır. Mükellefler sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla giriş yapabilir.

BEYAN SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hazır Beyan Sistemi’ne giriş yapılır.

Önceden hazırlanmış beyanname kontrol edilir.

Gerekli düzenlemeler yapılır.

Elektronik ortamda onay verilir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ SON TARİH NE ZAMAN?

2025 yılı kira gelirlerine ilişkin beyanname verme süreci 1 Mart 2026 tarihinde başladı.

Son tarih ise 31 Mart 2026 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekiyor.

Ödeme Takvimi

Hesaplanan gelir vergisinin;

Birinci taksiti ve damga vergisi: 31 Mart 2026

İkinci taksiti: 31 Temmuz 2026

tarihine kadar ödenecek.

2025 KONUT KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA TUTARI

2025 takvim yılında elde edilen konut kira gelirlerinde 47 bin TL istisna uygulanmaktadır.

Yıllık konut kira geliri 47 bin TL’yi aşan mükellefler beyanname vermek zorundadır. İstisna yalnızca mesken kira gelirleri için geçerlidir.

Birden fazla konuta ortak olunması halinde her ortak, hissesi oranında ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir.