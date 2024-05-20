Yayınlanma: 20.05.2024 - 15:22

Güncelleme: 20.05.2024 - 15:22

Konutlarda belirli süredir yüzde 25 zam sınırı bulunuyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira artış oranı sınırlamasında son durumu açıkladı. Peki, Kirada yüzde 25 sınırı kalktı mı? Konutlarda yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı?

YÜZDE 25 KİRA ZAM SINIRI KALKIYOR MU?

Geçtiğimiz yılın temmuz ayından itibaren geçerli olan yüzde 25 kira zam sınırı normal şartlarda 1 Temmuz günü sonlanacaktı.

Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadelere yer verdi:

''Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bizim müdahaleler şu çerçevede olacak: Piyasaya biz yol haritası vereceğiz. 3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık maliye politikası veriyoruz bu piyasayı yönlendirme açısından önemli. Biz bu çerçevede her şeyi tabi ki piyasaya bırakamayız, ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahale ile bir yere varamayız. Biz oturacağız, büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz, üretimi artıracak politikalar devreye sokacağız.''