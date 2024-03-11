Yayınlanma: 11.03.2024 - 11:44

Güncelleme: 11.03.2024 - 11:44

8,4 km uzunluğundaki Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı çalışmaları tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. Peki, Kirazlı Bakırköy metro durakları nereden geçiyor? Bakırköy Kirazlı metro durakları arası kaç dakika sürecek?

BAKIRKÖY KİRAZLI METRO İSTASYONU DURAKLARI VE SÜRESİ

Bakırköy’den başlayacak metro hattı projesinin Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarından oluştuğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Kirazlı İstasyonunda, Başakşehir-Kirazlı Hattı ile, İncirli İstasyonunda, Metrobüs ve Aksaray-Atatürk Havalimanı Metro Hattı ile, Özgürlük Meydanı İstasyonunda, Marmaray ile, Bakırköy İstasyonunda, İdo Deniz Otobüsleri ile entegre olacağını bildirdi.

Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arasında 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkânı sağlayacağını belirtti.