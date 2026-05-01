Kırıkkale'de emekçiler, 1 Mayıs'ta aynı halayda buluştu

1.05.2026 13:31:00
ANKA
Kırıkkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek ve Demokrasi Güçleri, Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, emekçilerin hak kayıplarına, ekonomik sorunlara ve eşitsizliklere dikkat çekerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Kırıkkale’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına KESK Kırıkkale Şubeler Platformu, CHP Kırıkkale İl Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri Kırıkkale Şubesi, Türkiye Emekliler Derneği Kırıkkale Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırıkkale Şubesi, TTB Kırıkkale Şubesi, Sosyal Demokrasi Derneği Kırıkkale İl Temsilciliği ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Grup adına basın açıklamasını Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Seda Şimşir yaptı. Şimşir, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının tarihsel mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayarak, emekçilerin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara, hak kayıplarına ve artan eşitsizliklere dikkat çekti.

Açıklamada, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamusal niteliğinin korunması, çocuk işçiliğiyle mücadele ile barış ve demokrasi talepleri öne çıkarıldı.

Katılımcılar birlik, dayanışma ve ortak mücadele çağrısında bulunurken, program halayların ardından sona erdi.

Ankara'da 1 Mayıs mitingi... On binlerce emekçi Tandoğan Meydanı'nda buluştu
Ankara'da 1 Mayıs mitingi... On binlerce emekçi Tandoğan Meydanı'nda buluştu Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tandoğan Meydanı'ndaki kitlesel miting ile kutlanıyor. On binlerce kişinin katıldığı mitingde tutuklu gazeteciler İsmail Arı, Alican Uludağ, Merdan Yanardağ unutulmazken, tutuklu siyasetçiler Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a selam gönderildi.
Hakkari'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı: 'Birleşeceğiz ve kazanacağız'
Hakkari'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı: 'Birleşeceğiz ve kazanacağız' Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında KESK binası önünde bir araya gelen işçiler ve yurttaşlar, halaylarla başlayan programın ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada, emekçilerin ekonomik, sosyal ve demokratik haklarına ilişkin talepler dile getirildi.
Malatya'da 1 Mayıs yürüyüşü başladı
Malatya’da 1 Mayıs yürüyüşü başladı Malatya’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İsmet Paşa Caddesi Paşaköşkü su deposu önünde toplanan gruplar yürüyüşe geçti.