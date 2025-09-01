Kırıkkale'de faciadan dönüldü... TIR ile otomobil çarpıştı: Aynı aileden 6 kişi yaralandı!

Kırıkkale-Ankara karayolunun Kalecik kavşağında gece saatlerinde H.G. yönetimindeki 31 AGC 335 plakalı TIR ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobilde bulunan sürücü İ.A. (32) ile Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.