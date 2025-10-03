Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kırıkkale’de FETÖ operasyonu... Aranan eski komiser yakalandı!

Kırıkkale’de FETÖ operasyonu... Aranan eski komiser yakalandı!

3.10.2025 10:01:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kırıkkale’de FETÖ operasyonu... Aranan eski komiser yakalandı!

Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser T.E. yakalandı.

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu yakalanan T.E.’nin, 6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiği öğrenildi.

Gözaltına alınan T.E., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İlgili Konular: #polis #fetö #Kırıkkale #komiser

İlgili Haberler

Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ'ye operasyon, 64 tutuklama!
Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ'ye operasyon, 64 tutuklama! Bakan Ali Yerlikaya, son iki haftada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını bildirdi.
Ordudan ihraç edilmişti... FETÖ üyesi astsubay yakalandı!
Ordudan ihraç edilmişti... FETÖ üyesi astsubay yakalandı! Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari ihraç astsubay yakalandı.
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı İzmir merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik jandarma, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.