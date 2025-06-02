Kırıkkale'de kan donduran olay: 23 yıllık husumet cinayetle bitti

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle semtinde yaşanan kanlı kavgada
bir kişi hayatını kaybetti.
Plevne Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda,
aralarında 23 yıldır süren ailevi husumet bulunan akrabalar Erkan Öncü ve B.S.
tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Erkan
Öncü satırla boğazından ağır yaralanırken, B.S. ise bıçakla hafif şekilde
yaralandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır
yaralı Erkan Öncü'yü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların
tüm çabasına rağmen Öncü hayatını kaybetti.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.S., hastanedeki
tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden Erkan Öncü’nün cenazesi, Yeni Mahalle
Mezarlığı’nda ikindi vakti toprağa verildi.