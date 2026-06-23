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Kırıkkale’deki patlamaya müfettiş görevlendirildi

Kırıkkale’deki patlamaya müfettiş görevlendirildi

23.06.2026 22:37:00
Güncellenme:
ANKA
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Kırıkkale’deki patlamaya müfettiş görevlendirildi

Vedat Işıkhan, Kırıkkale’de mühimmat imha sahasında meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, olayın araştırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamayla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini ve sürecin titizlikle takip edildiğini bildirdi. 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Yahşihan’da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir" ifadesini kullandı.

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