Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis, 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, gece yarısı Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil ile B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobil çarpıştı. Polis memuru olduğu öğrenilen H.P.'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yan yattı.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.P. ile T.A., A.P.A., C.B. ve H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik akışına kapatılan bulvar, iki otomobilinde yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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