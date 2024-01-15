Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD'e operasyon: 1 gözaltı
Kırıkkale’de terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü IŞİD’in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.’yi şehir merkezinde kaldığı evde yakaladı.
Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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