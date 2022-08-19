Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:39
Kırıkkale'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
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Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarında minibüse binen D.B, aracın hareket etmesini beklediği sırada camdan dışarı çıkardığı kolunda acı hissetti.

Daha sonra kolundan kan aktığını gören kadın, çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine dolmuş duraklarına polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Koluna yorgun mermi düştüğü belirlenen kadın, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kırıkkale yorgun mermi

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