Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 10 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:52

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:50

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.