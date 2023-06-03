Kırıkkale'de 'silahlı' otopark kavgası: 1 yaralı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Ö.B., otopark anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada O.Y.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2023 - 16:36
Kırıkkale'de 'silahlı' otopark kavgası: 1 yaralı
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Kırıkkale'nin Atadönmez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otopark anlaşmazlığı nedeniyle O.Y. ile Ö.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Ö.B., üzerinde bulunan tabancayı çıkararak O.Y.’ye ateş açtı. Yaralanan O.Y., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ö.B. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


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