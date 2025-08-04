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Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

4.08.2025 15:48:00
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AA
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Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Otoyol trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları sürerken Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ OLARAK DURDURULDU

Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

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Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

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