Kırklareli'nde kadın cinayeti: Kayınvalidesini öldüren erkek tutuklandı

Güneş Mahallesi'nde iki gün önce Aynur Erkenci'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan C.Ö. ile 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Lüleburgaz Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Güneş Mahallesi Mutlu Sokak'taki evinde 20 Aralık'ta Aynur Erkenci, yakınları tarafından boğazından bıçaklanmış bulunmuştu.
Sağlık görevlileri, Erkenci'nin öldüğünü tespit etmiş, Erkenci'nin damadı C.Ö'nün de aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.