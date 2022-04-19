Kırklareli Valiliği'nden taşkın açıklaması: İhale İSKİ'ye kaldı!

19 Nisan 2022 Salı, 17:44

Kırklareli’den İstanbul’a su taşıyan barajlarda yaşanan taşma sonucu yaşanan felakete ilişkin Kırklareli Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kırklareli Vize İlçesi Kıyıköy Beldesinde 17.04.2022 tarihinde başlayan yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Papuçdere Barajlarında dolusavakların açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir. Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait Barajların Teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dipsavak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18.04.2022 tarihinde ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır” denildi.

İSKİ'DEN CEVAP GELDİ: İDAREMİZİN HERHANGİ BİR İŞLETME HATASI BULUNMAMAKTADIR

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kırklareli Valiliği tarafından 18.04.2022 tarihinde yapılan basın açıklamasında, Kırklareli İli Vize İlçesi Kıyıköy Beldesi’nde Kazandere ve Pabuçdere barajlarında dolu savakların açılması sonucu su baskınlarının meydana geldiği belirtilmiş, bu baskının sebebi olarak da İdaremizin bahse konu barajları teknik olarak düzgün işletememesi gösterilmiştir.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki, bölgede yaşanan su baskınında İdaremizin herhangi bir işletme hatası bulunmamaktadır.

Su baskınının yaşandığı havzada yer alan Kazandere Barajı, faaliyete girdiği 1997 tarihinden beri aynı şekilde işletilmektedir. Kaldı ki baraj, bu yıl 25 Şubat’tan itibaren zaman zaman taşarak kapasite fazlası su tahliye kanalına verilmektedir.

Kazandere Barajı’nda taşkın yapısı, serbest akışlı dolu savak şeklinde imal edilmiştir. Bu sistemde barajın %100 doluluk seviyesine ulaşması neticesinde oluşan fazla su, kendiliğinden tahliye olmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan ve 17.04.2022 saat 18:00 ila 18.04.2022 saat 12:00 arasını kapsayan uyarıda, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’da metrekareye 21-50 kg yağış düşmesi beklendiği ifade edilmiş ancak yağış metrekarede 80.2 kg olarak gerçekleşmiştir.

Bunun sonucu olarak 18.04.2022 tarihinde Kazandere Barajı tamamen dolmuş ve su taşarak tahliye kanalına akmıştır. Barajdan taşan suyun savaklama güzergahı olan Kazandere’nin deniz bağlantı noktasında bulunan köprünün mevcut dere debisini karşılayamaması ve derenin denizle birleştiği noktada meydana gelen kum birikmesi gibi gerekçelerle bölgede küçük çaplı su taşkını meydana gelmiştir.

Pabuçdere Barajı’nda ise, tahliye için gerekli işlemler gerçekleştirilmiş olup bölgede herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Diğer taraftan İdaremiz, konuya ilişkin olarak 17.01.2022 tarihinde Kırklareli Valiliğini gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilendirmiş ayrıca İdaremiz, 14 Mart 2022 tarihinde yaptığı basın açıklaması ile de kamuoyunu bu konuda dikkatli olmaya davet etmiştir.

Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi adına önemle duyurulur!"



