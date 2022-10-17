Kırklareli'nde 439 göçmen ile 11 organizatör yakalandı
Kırklareli'nde jandarmanın son bir haftada yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı.
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 439 göçmen ile onların kaçışlarını organize eden 11 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 07- 13 Ekim 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 439 düzensiz göçmenle birlikte 11 organizatör yakalanmış, olaylarda kullanılan 11 araca da el konulmuştur. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir."
Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Pınarhisar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken 11 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.
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