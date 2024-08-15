Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:00
Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Kenevirler yakılarak imha edildi. Tarla sahibi 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.



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