Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde 1 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bazı tarlalarda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, ekili halde 1 milyon 250 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi. Tarla sahibi 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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