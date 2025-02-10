Kırklareli’nde 11 köpek ve 1 kuzu ölü bulundu
Kırklareli’nde 11 köpek ve bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kırklareli Karahıdır Mahallesi’nde çöp konteynerinde 6 köpek ve bir kuzu, Vize ilçesine bağlı Çakılı beldesinde ise 5 köpek ölü bulundu. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için köpekler İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderildi. Çakıllı beldesinde yaralı olarak bulunan 3 köpek ise tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Köpek #Kırklareli
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