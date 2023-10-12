Kırklareli’nde 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:58

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, "göçmen kaçakçılığı" suçunun engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Kofçaz Uygulama Noktası ve Babaeski Yolu Uygulama Noktası’nda 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer 2’si ise serbest kaldı.

Toplamda 15 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.