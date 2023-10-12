Kırklareli’nde 15 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
Kırklareli’nde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 15 kaçak göçmen yakalanırken, konuyla ilgili organizatörlük yapan 2 şüpheli tutuklandı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, "göçmen kaçakçılığı" suçunun engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Kofçaz Uygulama Noktası ve Babaeski Yolu Uygulama Noktası’nda 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, diğer 2’si ise serbest kaldı.
Toplamda 15 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- Yargı kendi ‘belgeselinde’ KHK’lıları oynatmış!
- İktidar atayacak doktor bulamadı!
- İsmi geçmiyordu
- Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
- Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- İki günde iki silahlı saldırı
- İmamoğlu'ndan Cemal Canpolat açıklaması!
- Ortak aday çıkacak mı?