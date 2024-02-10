Kırklareli'nde 7 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 7 kaçak göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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