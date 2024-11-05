Kırklareli'nde 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 10 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 10 kişi gözaltına alındı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:52

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı. Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.


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