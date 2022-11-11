Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt tutuklandı
Firari olarak kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Salih Akkurt tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan Salih Akkurt, önceki gün Türkiye'ye getirilmişti.
İade süreci Adalet Bakanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından koordineli şekilde takip edilen Akkurt, İstanbul'da havalimanı polisleri tarafından teslim alınmıştı.
Akkurt, gözaltı süresinin dolmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Akkurt'un adli kayıtlarında, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara Ağır Ceza Mahkemelerinden hakkında kararlar bulunduğu belirtildi.
Başka bir suçtan da ifadesinin alınması için yakalama kararı bulunduğu tespit edilen Akkurt, ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Metris 1 No'lu Cezaevine gönderildi.
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