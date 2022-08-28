Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
Kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli, İstanbul Beylikdüzü'nde yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme suçundan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Bulgaristan uyruklu I.H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin Polonya adli makamlarınca iadesi amacıyla kırmızı bültenle arandığı, Edirne-Hamzabeyli Kara Hudut Kapısı yoluyla ülkeye giriş yaptığı ve 24 yaşındaki A.Z.M. ile iletişimde olduğu belirlendi.
Çalışmalar sırasında Beylilkdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda I.H.D. ve A.Z.M. yakalandı.
Ekiplerce pasaportu incelenen I.H.D'nin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın yırtık ve fotoğrafın kendisine ait olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt