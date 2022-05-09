Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda; kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Video Haberler
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- 'Konu bizler değiliz!'
- Başkanın camiayı karıştıran fotoğrafı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı