Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars’ta iki kişi otomobil ile kırmızı ışıkta beklerken kimliği belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı.

İHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:29
Kırmızı ışıkta bekleyen araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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Cumhuriyet Caddesi’nde meydana gelen olayda; kimliği belirlenmeyen iki kişi, otomobille seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Kimliği belirlenemeyen ve şahısların husumetlisi olduğu iddia edilen zanlı, duran araca kurşun yağdırdı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Silahlı saldırıda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araç içinde bulunan diğer kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


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