Kırmızı ışıkta direksiyon başındı sızdı, ’İçiyorsam sebebi var’ dedi

Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:38

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:01

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı yaya devriyesi, Antalya Caddesi Çağlayan İlköğretim Okulu önünde trafiğin en yoğun olduğu zamanda yeşil ışık yanmasına rağmen 07 ADL 08 plakalı hafif ticari aracın harekete etmemesi üzerine aracın başına geldiğinde araç sürücüsünün araç içerisinde sızıp kaldığını gördü.

Sürücüyü araçtan çıkartıp yol güvenliğini alan yaya devriyesinin anonsu üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüyü güçlükle oturduğu yerden kaldırıp yol kenarına getirdi. Nurettin Başkara isimli araç sürücüsünün alkol kontrolünde 3,45 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Trafik polislerinin alkollü olarak araç kullanmaması gerektiğini söylemesi üzerine ceza yazmamaları için dil dökmeye başlayan Nurettin Başkara, “İçiyorsam sebebi var. Benim hayvanım balkondan düştü. Ben 11 bin lira onun için para harcadım” dedi. Görüntü alan basın mensubuna ’Sorun benim sorunum, niye çekiyorsun?’ diyerek tepki gösteren Nurettin Başkara, “Benim ailevi sorunlarım var. Benim hayatım boyunca çözemediğim sorunlar. Ben dünyayı çözdüm ama dünya beni çözemedi” diye konuştu.

25 BIN 521 TL PARA CEZASI

Trafik ekipleri 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlenen Nurettin Başkara’ya alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine alkollü kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL ve aracın muayenesinin olmamasından dolayı 951 TL olmak üzere toplam 25 bin 521 TL para cezası uygulandı. Başkara, polis tarafından polis merkezine götürülürken, kullandığı araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.