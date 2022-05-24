Kırmızı listede yer alan 'alaca sansar' görüntülendi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) nesli tükenme riski yüksek olan türleri arasında kırmızı liste ve kategorisinde bulunan ‘alaca sansar’ bir çiftçi tarafından görüntülendi.
Savunmaya geçtiğinde kuyruğunun alt bölgesinden yaydığı kötü koku nedeniyle ‘kokarca’ olarak da bilinen alaca sansar, Elbistan’da ilk kez kameralarca kaydedildi. İlçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlaya giderken bu ilginç hayvanı kayıt altına aldı. Buğday tarlası içinde bir süre yiyecek arayan alaca sansar, daha sonra gözden kayboldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlileri, görüntüler üzerine harekete geçerek bölgede detaylı bir arazi taramasına başladı. Ekiplerin, bölgede varlığı bilinen ancak daha önce görüntülenemeyen bu hayvanla ilgili olarak gerekli envanter çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
DKMP ekipleri, biyolojik mücadelede önemli yer tutan bu hayvanın kesinlikle öldürülmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Ortalama yaşam süresi 6-8 yıl olan alaca sansarlar, iki ayağı üzerine dikilerek etrafı kolaçan etmeleri ve çığlık gibi ses çıkarmaları ile biliniyor.
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