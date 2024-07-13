Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu: 'Bu maden Kırşehir'i yok etmenin altyapısıdır'

Yayınlanma: 13.07.2024 - 10:49

Güncelleme: 13.07.2024 - 10:52

Kırşehir’de Defaş Madencilik tarafından Kervansaray Dağları’nda sürdürülen altın madeni projesine bölgedeki yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekilli Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve köy muhtarları dün Kırşehir Çimeli Köyü'nde altın arama çalışmalarının devam ettiği bölgeyi inceledi. Çevrecilerin, bölge halkının ve siyasilerin tepkisi çeken bölgede yapılan incelemelerin ardından çalışmaların çevreye verdiği zarara ilişkin basın açıklaması yapıldı.

'Talan edip, çekip gidiyorlar'

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Bu maden, Kırşehir'i yok etmenin altyapısıdır. Dünyanın hiçbir yerinde, çıkan altının bölge halkına ve ülkeye faydası olmamıştır" dedi. Kazdağları, Artvin Cerattepe ve İliç'te yaşanan olayları örnek gösteren Ekicioğlu, "Vahşi kapitalizm, bu doymaz para babaları, dünyanın neresinde olursa olsun her tarafı talan edip çekip gidiyorlar. Pisliğini de bize bırakıyorlar" ifadelerini kullandı.

'Bir aydır sularımız akmıyor'

Bölgede yaşayan bir yurttaş ise şikayetlerini şöyle dile getirdi:

"Ben hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarım bir aydır susuz. Bir aydır çeşmelerimizin suyu akmıyor. Bize, kimyasal solutacaklar. Biz yerimizden, yurdumuzdan ayrılmak istemiyoruz."