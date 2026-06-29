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Kırşehir'de tefecilik ve yağma operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir'de tefecilik ve yağma operasyonu: 2 tutuklama

29.06.2026 17:28:00
Güncellenme:
İHA
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Kırşehir'de tefecilik ve yağma operasyonu: 2 tutuklama

Kırşehir'de tefecilik ve yağma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik ve yağma suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 8 fişek ile 5 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.M. ve H.M. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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