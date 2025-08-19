Kırşehir'in plaka kodu ne? Kırşehir'in plaka numarası kaç? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kırşehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRŞEHİR'İN PLAKA KODU NEDİR?

Kırşehir’in plaka kodu 40 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Kırşehir’de araç plakaları, 40 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kırşehir Plaka Kodunun Anlamı

40 sayısı, Kırşehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırşehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kırşehir İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

Kırşehir Merkez 40 A, 40 AC

Akçakent 40 AK

Akpınar 40 AP

Boztepe 40 B

Çiçekdağı 40 C, 40 ÇD

Kaman 40 K, 40 KM

Mucur 40 M, 40 MC