Kırşehir'in plaka kodu ne? Kırşehir'in plaka numarası kaç? Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri...

19.08.2025 10:58:00
Kırşehir’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kırşehir ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kırşehir plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KIRŞEHİR'İN PLAKA KODU NEDİR?

Kırşehir’in plaka kodu 40 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Kırşehir’de araç plakaları, 40 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kırşehir Plaka Kodunun Anlamı

Kırşehir’in plaka kodu olan 40, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
40 sayısı, Kırşehir’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kırşehir ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kırşehir’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kırşehir İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
Kırşehir Merkez    40 A, 40 AC
Akçakent    40 AK
Akpınar    40 AP
Boztepe    40 B
Çiçekdağı    40 C, 40 ÇD
Kaman    40 K, 40 KM
Mucur    40 M, 40 MC

