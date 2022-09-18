Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini öldüren şahıs hastanede öldü

18 Eylül 2022 Pazar, 21:15

Olay, Kervansaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (30) sabah saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi H.T.'nin (20) evine gitti.

İddiaya göre, M.T. barışma talebini reddeden eşi H.T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Olayın ardından kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan M.T., yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

