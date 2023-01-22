Kırşehir'de polis boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
Kırşehir'de özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33), meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ı (33) tabancayla vurup öldürdükten sonra yaşamına son vermeye kalkıştı. Yaralanan Yılmaz, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi.
Sokak ortasında taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Emre Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile eşine 10 el ateş edip, öldürdü, ardından aynı silahla kendini vurdu.
Başından yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Aslı Yılmaz'ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kondu.
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