Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulacak bu yardımın başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, Kırtasiye destek ödemesi için başvuru tarihi ne zaman? Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanacakların şu kriterlere sahip olması gerekiyor:

Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri,

2330 sayılı Kanun (iç güvenlik ve asayiş) ile 3713 sayılı Kanun (terörle mücadele) kapsamında aylık ödenen erbaş ve erler,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucuları ve siviller,

Vazife veya harp malulü olup sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam edenler,

Vazife malullüğü aylıkları kesilen ancak göreve girenler,

Terör eylemlerinin engellenmesi veya etkilerinin azaltılması sürecinde yaralanarak malul olanlar,

Yukarıda belirtilen nedenlerle hayatını kaybedenlerin öğrenimine devam eden çocukları.

Eğitim öğretim yardımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasına göre; ilkokul için 1250, lise için 1875 ve yükseköğrenim için ise 2500 gösterge rakamlarnın memur maaşı katsayısı ile çarpılması ardından çıkan tutar yılda bir defa olmak üzere öğrencilere ödenir.