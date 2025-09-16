Okulların açılmasıyla birlikte yaklaşık 1.2 milyon öğretmen ders başı yaptı. Dönem başlamadan mesleki çalışmalarını tamamlayan öğretmenler, yaz tatilinde öğrencilerle birlikte dinlenme fırsatı yakalamıştı. Peki, Kırtasiye parası yattı mı? 2025-2026 MEB eğitim ödeneği ne kadar oldu?

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2025-2026 yılı eğitim ödeneğini hesaplara aktarmadı. Bakanlık bünyesinde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler ödenekten faydalanabilecek. Kırtasiye yardımları genellikle Eylül ayında hesaplara yatırılıyor. Bu yılda benzer şekilde bu ay içerisinde ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞMEYLE ARTTI

Eğitim ödenekleri, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrasında artırıldı. Geçtiğimiz eğitim döneminde 5 bin 266 lira olarak yatırılan ödenek 6 bin 436 liraya yükseltildi. benzer şekilde akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini daha önce açıklamıştı. Öğrencilerin yanı sıra tatil dönemlerinde de öğretmenler dinlenme fırsatı yakalayacak. Açıklanan takvim şu şekilde;

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026