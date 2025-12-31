Kırtasiyede üniversite öğrencilerine taciz: Fotoğraflarını çekerken yakalandı

Olay, Burdur'da bulunan bir kırtasiyede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, kırtasiyeye müşteri olarak girerek üniversite öğrencilerinin fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekti.

Durumu fark eden kadın öğrencilerin tepki göstermesi üzerine kırtasiyede bulunanlar tarafından bahse konu şahsın telefonu alınarak fotoğraflar görüldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntülülerde, şahsın ilk olarak telefonundaki fotoğrafları silmeye çalışması sonrasında ise çevrediler tarafından telefonun alınarak fotoğrafların görülmesi yer alıyor.