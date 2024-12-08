Çayda normalin dışında 4. sürgün: Aralık ayında hasat devam ediyor

Yayınlanma: 08.12.2024 - 10:49

Güncelleme: 08.12.2024 - 10:50

Eylül ayında 3. sürgün ile sona ermesi beklenen çay sezonu, bu yıl iklim şartlarındaki değişiklikler nedeniyle 4. sürgüne ve Aralık ayına kadar uzadı. 800 bin dekar alanda yaklaşık 200 bin üretici tarafından gerçekleştirilen çay üretiminde bu yıl farklı bir sezon yaşanıyor.

ÇAY SEZONU NASIL İLERLEDİ?

2024 yılı yaş çay sezonunun ilk sürgünü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 4 Mayıs 2024’te açıldı. İkinci sürgün 26 Haziran 2024’te başlarken, üçüncü sürgün ise 15 Ağustos 2024’te başladı ve 20 Ekim 2024 tarihinde sona erdi. Normal şartlarda bu tarihte çay sezonu tamamlanmış oluyordu. Ancak Eylül ve Ekim aylarında yaşanan yağışlı hava ve ardından gelen sıcaklık artışı, çay bitkisinin yeniden yeşermesine ve 4. sürgünün başlamasına neden oldu.

ARALIK AYINDA ÇAY HASADI

Rize’nin Pazar ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede, Aralık ayında bile çay hasadı devam ediyor. ÇAYKUR’un sezonu kapatması nedeniyle üreticiler, topladıkları çayları özel sektöre satıyor. Üreticiler, yaş çay taban fiyatının altında bir fiyatla satış yapmak zorunda kalsa da 4. sürgün bereketi nedeniyle memnuniyetlerini dile getiriyor.