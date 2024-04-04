‘Kısırlaştırma seferberliği gerekli’
Her yıl 4 Nisan, dünyada sayıları 600 milyonu aşan sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor.
Ülkemizde 10
milyon civarında olduğu
tahmin edilen sokak
hayvanları yalnızca açlık ve
doğal şartların zorluğuyla
değil insanların şiddetiyle de
karşılaşıyor. Hayvan hakları
savucunuları her zaman
olduğu gibi bugün de acilen
kısırlaştırma seferberliği
ilan edilmesi gerektiğini
vurguluyor
Cumhuriyet’e
değerlendirmelerde bulunan
İstanbul Barosu Hayvan
Hakları Merkezi üyesi avukat
Esra Danışman, sokaktaki
patili dostlarımızın sağlıklı
bir yaşam sürmesinin
belediyelerin görevi olduğunu
hatırlattı. Danışman, “Acilen
dostlarımızın popülasyon
kontrolü için kısırlaştırmaya
belediyelerce daha çok bütçe
ayrılması, daha çok veteriner
hekim istihdam edilmesi
gerekmekte. Belediyelerin
‘kısırlaştır, aşılat, yerinde
yaşat’ şeklindeki isteklerimizi
hayata geçirmesini istiyoruz”
dedi.
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