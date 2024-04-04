‘Kısırlaştırma seferberliği gerekli’

Her yıl 4 Nisan, dünyada sayıları 600 milyonu aşan sokak hayvanlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Dünya Sokak Hayvanları Günü” olarak kutlanıyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00
‘Kısırlaştırma seferberliği gerekli’
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Ülkemizde 10 milyon civarında olduğu tahmin edilen sokak hayvanları yalnızca açlık ve doğal şartların zorluğuyla değil insanların şiddetiyle de karşılaşıyor. Hayvan hakları savucunuları her zaman olduğu gibi bugün de acilen kısırlaştırma seferberliği ilan edilmesi gerektiğini vurguluyor

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi üyesi avukat Esra Danışman, sokaktaki patili dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesinin belediyelerin görevi olduğunu hatırlattı. Danışman, “Acilen dostlarımızın popülasyon kontrolü için kısırlaştırmaya belediyelerce daha çok bütçe ayrılması, daha çok veteriner hekim istihdam edilmesi gerekmekte. Belediyelerin ‘kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat’ şeklindeki isteklerimizi hayata geçirmesini istiyoruz” dedi.


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