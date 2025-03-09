Kişisel bilgileri yasadışı sorgulayanlara yönelik operasyon: 5 gözaltı
Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, yurttaşların kişisel bilgilerini bir sistem üzerinden yasadışı yollarla sorgulayan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün siber devriye faaliyetleri sonucunda, yasadışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi.
Sistemin, yurttaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı tespit edildi.
Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken dijital materyallere de el konuldu.
Etiketler: #Ankara #Operasyon #kişisel veri
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