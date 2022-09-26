Kitap tutkunları Seferihisar’da buluştu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 10:03

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 1. Seferihisar Kitap Günleri yazarlar ile okuyucuların buluşma noktası oldu. Kitap Günleri süresince söyleşiler, imza günleri ve paneller yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar’ı kültür ve sanatın başkenti yapmak hedeflerinin hayata geçirildiğini söyleyerek “Kültür insanları buluşturur. Kültür medyadan da siyasetten de farklıdır. Ortak bir hafıza ve kimlik yaratır. Edebiyat yaşamı, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlandırır. Kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu. Seferihisar Kitap Günleri Barış İnce’nin “Edebiyat ve İzmir” sunumu ile başlarken kitap günleri üç gün boyunca birbirinden değerli yazarları ağırladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kitap günleri kapsamında Emek Ödülü Seferi Keçi Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Baha Okar’a, Edebiyat Ödülü gazeteci-yazar Barış İnce’ye, Onur Ödülü ise usta yazar Latife Tekin’e verildi. Seferihisarlı yazarların da okuyucu ile buluştuğu etkinlikte açılan kitap stantları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılım ve ilgiden dolayı Seferihisarlılar’a teşekkür eden Başkan Yetişkin; “Kitap günlerinin ilkini gerçekleştirirken acaba dijitalleşen dünyada ilgi çeker mi diye düşünüyorduk. Fakat Seferihisarlılar bizi yanılttı. 4 gün boyunca hem stantlara hem de söyleşilere gösterilen büyük ilgi karşısında çok mutluyuz. Katılan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ederim” dedi.

CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

Seferihisar Kitap Günleri’nin ilk gününde gerçekleşen “ Türkiye’nin Geleceği” panelini İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal yönetirken panele CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuşmacı olarak katıldı. Cuma günü ise “Edebiyat ve Kadın”söyleşisinde Mine Söğüt ve Ayşen Şahin okuyucuları ile buluştu. Aynı gün “Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor” başlığı altında Yaşar Gürsoy Seferihisarlılarla biraraya geldi. 1.Seferihisar Kitap Günleri’nin ikinci gününde ise Türkiye Yazarlar Sendikası ile “Emek ve Edebiyat” konusu ele alındı. Bilsen Başaran- Özgür Zeybek- Fergun Özelli’nin katıldığı söyleşi büyük ilgi gördü. Aynı gün tiyatro gösterisi de gerçekleşirken “Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. yılı” söyleşisi Sinan Meydan’ın sunumu ile devam etti. Kitap Günleri’nin son günü de dopdolu etkinliklerle devam etti. Fantastik Edebiyat’ı okuyucuları ile interaktif bir şekilde ele alan Gülşah Elikbank söyleşisi de edebiyat dünyası tarafından ilgi ile takip edilirken Nebil Özgentürk ise “Cumhuriyete giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk” belgeseli ve sunumu ile alkış yağmuruna tutuldu.

