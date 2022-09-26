Kitap tutkunları Seferihisar’da buluştu
Bu yıl ilki düzenlenen Seferihisar Kitap Günleri sona erdi. Edebiyat dünyasını ve kitapseverleri buluşturan etkinlikler okuyucular ile yazarları biraraya getirdi.
İzmir’in Seferihisar ilçesinde 22-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 1. Seferihisar Kitap Günleri yazarlar ile okuyucuların buluşma noktası oldu. Kitap Günleri süresince söyleşiler, imza günleri ve paneller yapıldı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Seferihisar’ı kültür ve sanatın başkenti yapmak hedeflerinin hayata geçirildiğini söyleyerek “Kültür insanları buluşturur. Kültür medyadan da siyasetten de farklıdır. Ortak bir hafıza ve kimlik yaratır. Edebiyat yaşamı, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlandırır. Kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu. Seferihisar Kitap Günleri Barış İnce’nin “Edebiyat ve İzmir” sunumu ile başlarken kitap günleri üç gün boyunca birbirinden değerli yazarları ağırladı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Kitap günleri kapsamında Emek Ödülü Seferi Keçi Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Baha Okar’a, Edebiyat Ödülü gazeteci-yazar Barış İnce’ye, Onur Ödülü ise usta yazar Latife Tekin’e verildi. Seferihisarlı yazarların da okuyucu ile buluştuğu etkinlikte açılan kitap stantları ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Katılım ve ilgiden dolayı Seferihisarlılar’a teşekkür eden Başkan Yetişkin; “Kitap günlerinin ilkini gerçekleştirirken acaba dijitalleşen dünyada ilgi çeker mi diye düşünüyorduk. Fakat Seferihisarlılar bizi yanılttı. 4 gün boyunca hem stantlara hem de söyleşilere gösterilen büyük ilgi karşısında çok mutluyuz. Katılan tüm hemşehrilerime çok teşekkür ederim” dedi.
CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI
Seferihisar Kitap Günleri’nin ilk gününde gerçekleşen “ Türkiye’nin Geleceği” panelini İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal yönetirken panele CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuşmacı olarak katıldı. Cuma günü ise “Edebiyat ve Kadın”söyleşisinde Mine Söğüt ve Ayşen Şahin okuyucuları ile buluştu. Aynı gün “Atatürk’ün Katilleri ve O Doktor” başlığı altında Yaşar Gürsoy Seferihisarlılarla biraraya geldi. 1.Seferihisar Kitap Günleri’nin ikinci gününde ise Türkiye Yazarlar Sendikası ile “Emek ve Edebiyat” konusu ele alındı. Bilsen Başaran- Özgür Zeybek- Fergun Özelli’nin katıldığı söyleşi büyük ilgi gördü. Aynı gün tiyatro gösterisi de gerçekleşirken “Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. yılı” söyleşisi Sinan Meydan’ın sunumu ile devam etti. Kitap Günleri’nin son günü de dopdolu etkinliklerle devam etti. Fantastik Edebiyat’ı okuyucuları ile interaktif bir şekilde ele alan Gülşah Elikbank söyleşisi de edebiyat dünyası tarafından ilgi ile takip edilirken Nebil Özgentürk ise “Cumhuriyete giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk” belgeseli ve sunumu ile alkış yağmuruna tutuldu.
Video Haberler
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- ABD'deki İran protestolarına sürpriz katılım
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'
- İşte vize işkencesinin perde arkası