'Kıyafet yönetmeliği' tepki çeken Kiğılı özür diledi

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:00

İş insanı Abdullah Kiğılı'nın sahibi olduğu erkek giyim markası Kiğılı, çalışanlarına 'kıyafet yönetmeliği' konulu tepki çeken ifadeler içeren bir mail gönderdi.

Söz konusu yönetmelikte, kadın çalışanların, 'mavi yakalılar' ile birlikte çalıştıkları için 'dekolte ve etek boyları' konusunda 'aşırıya kaçmamaları' istendi, 'basen dikkat çekmeyecek şekilde' giyinilmesi uyarısında bulunuldu. Kiğılı'nın yönetmeliği sosyal medyada büyük tepki topladı.





KİĞILI'DAN ÖZÜR GELDİ

Yönetmeliğe ilişkin firmadan açıklama geldi. Kiğılı CEO’su Sena Suerdem imzalı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin en köklü erkek giyim markası Kiğılı olarak, kurulduğumuz ilk günden bugüne tüm çalışanlarımız ile el ele işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Eşitlik, adalet, hakkaniyet ve aile olma üzerine kurulu kurum kültürümüzün bizi her zaman geleceğe taşıyacağına olan inancımız ile iş süreçlerimizi yönetiyoruz.

Bununla birlikte, her şirkette olduğu gibi şirketimizde de uygulanan kılık kıyafet prosedürünün mevsim değişikliği ile birlikte tekrar hatırlatıldığı iç iletişim duyurumuzun, maalesef kurum kültürümüzle bağdaşmayan ifadeler içerdiğini gördük. Olaydan haberdar olur olmaz haddini aşan bu ifadelerden ötürü, öncelikle tüm çalışanlarımızdan özür diledik. Bu vesile ile bir kez daha Kiğılı ailesinin tüm çalışanlarından, müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan özür dileriz. Bu metnin kesinlikle Kiğılı ve üzerine kurulu değerleri yansıtmadığının bir kere daha altını çizmek isteriz.

Çıktığımız yolda yaptığımız sayısız proje ve uğraşlarımızın bir hata ile geri plana düşmesini asla istemeyiz. Hem kendi içimizde hem etki ettiğimiz her noktada bunun için çalışmaya devam edeceğimizi, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi ivedilikle aldığımızı bilmenizi isteriz.

Kiğılı Ailesi olarak böyle bir konu ile gündemde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, tüm kamuoyundan tekrar özür dileriz."