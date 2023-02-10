Kıyı Ege Belediyeler Birliği başkanları maaşlarını depremzedelere bağışladı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:29

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, başkanlığını yaptığı Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetimi olarak bir aylık belediye başkanı maaşlarını depremden etkilenen vatandaşlar için göndereceklerini açıkladı. Birlik Başkanı olarak başta Konak Belediye Başkanı Abdül Batur olmak üzere, birliğin encümen üyeleri Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bu ayki maaşlarını depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlıyor.

DAYANIŞMA VURGUSU

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, dayanışmaya vurgu yaparak, “Bütün belediye başkanlarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için canla başla çalışıyor. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşlarımız olağanüstü bir duyarlılık ve dayanışma göstererek her gün yardım yığmakta. Gerek ihtiyaç duyulan malzemeler gerek arama kurtarma ekibi, her tür desteği vermek için çabalıyoruz. Bir destek de Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetimi olarak veriyoruz. Gün birlikte olma günü. Yaraları birlikte, dayanışmayla sarıyoruz. Bir aylık belediye başkanı maaşlarımızı depremden etkilenen vatandaşlarımız için bağışlıyoruz” diye konuştu.