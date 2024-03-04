Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji, güneşli günler geçiren İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için sağanak uyarısı yaptı.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:44
Kıyı Ege için sağanak uyarısı
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İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi için yarın sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir ve Aydın çevreleriyle Edremit Körfezi'nde beklenen gök gürültülü sağanak, Aydın'ın kıyı kesiminde yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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