Kıyı Ege için sarı kodlu uyarı
İzmir’de sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışın iki gün sürecini bildiren Meteoroloji, Çanakkale, Ayvalık, Aydın ve Muğla için de sarı kodlu uyarı verdi.
Ege Bölgesi, Aralık ayının ilk gününe yağışla uyandı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Kıyı Ege kentleri İzmir, Çanakkale, Ayvalık, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi. Bugün başlayan sağanak yağışların Cuma günü de etkisini sürdüreceği bildirildi.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrakare) olacağı, Aydın’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiği bildirildi
Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyardı.
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