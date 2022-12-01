Kıyı Ege için sarı kodlu uyarı

01 Aralık 2022 Perşembe, 11:27

Ege Bölgesi, Aralık ayının ilk gününe yağışla uyandı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Kıyı Ege kentleri İzmir, Çanakkale, Ayvalık, Aydın ve Muğla için sarı kodlu uyarı verdi. Bugün başlayan sağanak yağışların Cuma günü de etkisini sürdüreceği bildirildi.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir'in güney ve batı ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) ve yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrakare) olacağı, Aydın’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiği bildirildi

Yağışların neden olabileceği su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyardı.