Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği Çalıştayı başladı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:00

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik anlayışı ve afetlere dirençli kentler inşa etme vizyonu doğrultusunda önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Bölgenin deprem risklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek ve afet yönetimi konusunda kalıcı çözümler geliştirmeyi amaçlayan “Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı”na Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Baro Başkanı Av. Levent Akgün, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Nusret Suna ve Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan, il ve ilçe başkanları katıldı.

DEPREM GERÇEĞİ VE AFET YÖNETİMİ ÇOK BOYUTLU ELE ALINIYOR

Kahramanmaraş depremlerine ilişkin sinevizyon gösterimi ile başlayan çalıştayda son dönemde Ege Denizi’nde yaşanan sismik hareketlilikler ve bölgenin jeolojik yapısının yüksek deprem riski taşıması nedeniyle, deprem ve afet yönetimi konuları tüm boyutlarıyla ele alınıyor. Üç gün sürecek çalıştayda Kıyı Ege’nin jeolojisi ve depremselliği, depremde zemin-yapı ilişkisi ve kentleşme politikaları, anayasa ve idari hukuku boyutuyla deprem, ceza hukuku boyutuyla depremler, afet sonrası kadın ve çocukların durumu, mevcut yapı stoku ve güçlendirme stratejileri, yerinde dönüşüm uygulamaları, altyapı unsurlarının deprem etkisindeki davranışları, deprem sonrası sosyal, kültürel ve hukuki süreçler, risk yönetimi ve dirençli kentler konuları ele alınacak.

ALAN: AFETE DİRENÇLİ KENTLER YARATMAK İÇİN GEREKLİ YOLLARI BULMAK ZORUNDAYIZ

Kıyı Ege’de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı’nda konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan; “Santorini açıklarında başlayan sismik hareketliliğin herkesi tedirgin ettiği bir dönemde, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıyı Ege’yi bir araya getiren bu çalıştayı organize etmesini son derece anlamlı buluyorum. 6 Şubat’ta yaşanan depremler, hepimizi derinden etkiledi. 11 kentimizde büyük bir yıkım meydana geldi. 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik. 38 bin bina türü yapı ve 310 bine yakın yapı yıkıldı veya ağır hasar gördü. Yıkılan sadece binalar değildi; altyapı tesislerimiz de büyük zarar gördü. Ülkemiz toplamda 149 milyar TL tutarında bir ekonomik kayba uğradı. Ne yazık ki bunlardan ders almadık. Türkiye genelinde 24 kentin doğrudan fay hatları üzerinde oturduğunu tespit ettik ve ilgili devlet yetkilileriyle paylaştık. Ege ve Akdeniz’de meydana gelen depremler sonrası tsunami riskinin yanı sıra Ege Denizi’ndeki volkanik etkilerin kıyı alanlarını etkileyebileceğine dair uyarılarımızı da sunduk.” dedi.

SUNA: AFETLERE KARŞI YAPILAN YATIRIMLAR GELECEĞE YAPILACAK BİR YATIRIM OLARAK GÖRÜLMELİDİR

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Nusret Suna, “Afetlere karşı kentlerimizi güçlendirmek hepimizin görevidir. Doğru kentleşme ve etkin denetim mekanizmaları hayati önem taşımaktadır. Yapı stokumuzu ortaya koyan kapsamlı envanter çalışması acil olarak yapılmalı ve binalar güçlendirilmelidir. Bu anlamda bu çalıştaydan çıkacak raporlar bizler için yol haritası olacaktır.” şeklinde konuştu.

AKGÜN: HUKUKİ ALTYAPI GÜÇLENDİRİLMELİ, BİLİMSEL VERİLERİN IŞIĞINDA HAREKET EDİLMELİDİR

Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, “Ege Denizi’nde yaşanan deprem hareketliliği düşünüldüğünde bugün burada çözüm aramak çok önemli. Yasal mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması hepimizin ortak sorumluluğundadır.” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü: “Burada 3 gün boyunca değerli hocalarımız bizimle bilgilerini paylaşacaklar. Kaçak yaptığımız her yapının aslında kendimize yaptığımız bir mezar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Önlenemez bir şekilde artan kaçak yapıların sağlıklı olmadığını olası depremlerde hepimizi felakete sürükleyeceğini vatandaşlara hatırlatmamız gerekiyor. Bu kadar önemli bir konuda bu çalıştayı hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, değerli hocalarımıza ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar; “Üniversitemiz adına değerli hocalarımız tüm teknik konularda değerlendirmeler yapacaklar. Bu çalıştayın deprem gerçeği noktasında önemli olacağına inanıyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ARAS: DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIZ

Açılışta konuşan Başkan Aras, çalıştayın sadece Ege Bölgesi’ni kapsamadığını belirterek; “Bu çalıştayı, Muğla İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Muğla Barosu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemizin değerli katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Kıyı Ege'de Deprem Çalıştayı ve Afet Yönetimi Çalıştayı’nı planladığımızda, henüz Santorini'de depremler meydana gelmemişti. Sonrasında ise Ege Bölgesi'nde depremler yaşanmaya başladı. Gerçeği kabul etmeliyiz. Deprem bölgesindeyiz ve bununla yüzleşmek zorundayız. Ancak sorun sadece Kıyı Ege’ye özgü değil; depremler artık küresel bir sorun. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir deprem yalnızca o bölgedeki insanları değil, küresel ölçekte herkesi etkiliyor. Yerel yöneticilerin afet yönetimi konusunda edindiği tecrübeler son derece kıymetlidir. Çünkü deprem sonrası afet yönetimi, depremin kendisi kadar önemlidir. Kentlerde yaşayan insanların can güvenliği bizlere emanettir. Bu bilinçle, deprem gerçeğini çok önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz çalıştayı yapmış olmak için düzenlemedik. Bu çalıştayda alanında uzman kişileri dinleyecek ve önemli çıkarımlar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAYIMIZ SOMUT SONUÇLAR ÜRETECEK

Başkan Aras sözlerine şöyle devam etti; “Gerekirse her ay yeniden toplanacağız. Çalıştaydan çıkan raporların uygulanıp uygulanmadığını titizlikle izleyeceğiz. Hatta bu çalıştay sonucunda ortaya çıkan yol haritasının hayata geçirilip geçirilmediğini takip edecek bir ekibin de oluşturulması çok kıymetli. Bu çalışmaların havada kalmamasını, amacına ulaşmasını sağlayacağız. Çalıştayın somut sonuçlar üretmesini hedefliyoruz. Bunun için çalıştay sırasında herkesin görev tanımının da net olarak belirlenmesi gerekir. İl belediyeleri hangi sorumlulukları üstlenecek? İlçe belediyeleri hangi görevleri yerine getirecek? Tüm bu soruların yanıtlarını burada ortaya koymamız şarttır. Bizler de bu yol haritasına eksiksiz uymalıyız.”

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI İLE UYUM

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras; “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet anında hangi kurumun hangi işi yapacağını açıkça belirlemiştir. Hangi belediyenin, hangi belediyeye yardım edeceği de yine bu plan kapsamında tanımlanmıştır. Herkes kendi görevini yerine getirmek zorundadır. Biz, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, TAMP kapsamında üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeliyiz. Ancak o zaman başımızı yastığa rahat koyabiliriz.

MİKRO BÖLGELEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Aras, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, geçmiş dönemlerde de depremle ilgili çeşitli çalıştaylar düzenledik. Bu çalıştaylardan çıkan raporlar doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Örneğin: Afet Acil Durum Daire Başkanlığı kurulması önerilmişti; biz bu kurumu hayata geçirdik. Mikro bölgeleme çalışmaları yapılması istenmişti; bu çalışmaları başarıyla tamamladık. Yapı stoku envanteri çalışmaları önerilmişti; Milas’ın bir bölümünde bu çalışmaları gerçekleştirdik. Yapı stoğu konusu, depreme dayanıklılık açısından son derece önemli. Bu konunun özünden uzaklaşmadan, gereken ciddiyetle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Deprem konusunda küçük ya da büyük demeden her türlü çalışmayı hayata geçirmeliyiz. Örneğin; toplanma alanlarını belirleyip, alt yapılarını hazırlamalıyız. Arama kurtarma ekiplerini daima hazır bulundurmalıyız. Acil ihtiyaçlara anlık yanıt verecek hazırlıkları eksiksiz tamamlamalıyız. Bu bilinç ve sorumlulukla çalıştayımızın, bölgesel ve ulusal afet yönetimi için önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Elde edeceğimiz sonuçların takipçisi olacağız ve yol haritamızı ciddiyetle uygulayacağız. Bu süreçte herkesin iş birliği ve katkısı, Muğla ve ülkemiz için hayati öneme sahiptir.” dedi.

AFET YÖNETİMİNDE BÖLGESEL STRATEJİLER GELİŞTİRİLECEK

Çalıştay boyunca düzenlenecek atölye çalışmaları ile teknik değerlendirmeler yapılacak ve çözüm önerileri geliştirilecek. 23 Şubat Pazar günü sona erecek çalıştayda, atölye çalışmalarının raporları sunulacak ve elde edilen veriler ışığında bölgesel afet yönetimi stratejileri oluşturulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalıştaydan elde edilecek sonuçları, deprem riskine karşı daha dirençli, sürdürülebilir ve güvenli bir şehir inşa etmek amacıyla hayata geçirmeyi hedefliyor. Belediyenin bu kapsamlı yaklaşımı, yalnızca Muğla’nın değil, tüm Kıyı Ege bölgesinin afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacak.