Kıyı işgallerine karşı eyleme otel müdahalesi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:44

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:46

Muğla’nın Bodrum ilçesinde her pazar günü farklı bir sahilinde kıyı işgallerini protesto eden “Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi”, bu haftaki eylemi Torba sahilinde gerçekleştirdi. Yurttaşlar ellerinde, "Kıyı Kanunu Uygulansın”, “Denizler, Nehirler, Sermaye Değiller”, “Kıyılar Halkındır”, “Özgür Kıyılar” yazılı dövizlerle kıyı boyunca yürüdü. Sahildeki işletmelerde denize giren kimi vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklenen eylemciler, kıyılardaki işgaller nedeniyle yürüyüş esnasında zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

POLİSE VE GAZETECİLERE SALDIRI

Eylemcilere, bir otelin kıyıya yaptığı işletmenin içerisinden geçtiği sırada otel yetkilisi olduklarını ifade eden kişilerin müdahalesi oldu. Yetkililer, kıyıdaki işletmenin parasını kendilerinin ödediklerini ifade ederek eylemcileri bölgeden kovmaya çalıştı. Eylemciler de işletmenin bulunduğu bölgenin kamuya açık bir alan olduğunu ve işletmenin kamuya ait alanı işgal ettiğini dile getirdi. İnisiyatif üyeleri ile işletmeciler arasında tartışma sertleşince bir anda arbede çıktı. Arbede esnasında işletme yetkililerinden bazıları, basın mensuplarının kameraları ve telefonlarına vurdu, görevi başındaki polise ve kamerasına da fiziki müdahalede bulundu. Bölgedeki arbede dakikalarca sürerken polis olaya müdahale etti.

BAKANIN OTELİNDE EYLEM

Eylemciler yürüyüşlerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Voyage isimli otelin önündeki sahilde sonlandırdı. Voyage yetkililerinin ise eylemcilere her hangi bir müdahalede bulunmadığı görüldü. Otel önünde açıklama yapan eylemciler, meclis karar alıp kıyılardaki işgaller sonlandırılıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini dile getirdiler.

Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Güney Şirin, “Ecrimisil bir işgal cezasıdır. Bu ceza kesildikten sonra en az 15 gün içerisinde bu işgal kaldırılmalıdır. Ecrimisil bir kiralama değil, bir işgaldir. İşgalin cezası olarak da ecrimsil kesiliyor. Eğer işgal devam ediyorsa burada yasayı uygulayanlar görevini yapmıyor demektir. Biz buradan Bodrum Belediyesi’nin, Kaymakamlığın, Valiliğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevlerini yapmasını istiyoruz” diye konuştu.