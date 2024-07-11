Kıyılarda denize giremediler: Meydanda güneşlendiler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyılarda denize giremediklerini öne süren "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi bir grup, Bodrum Belediye Meydanı'na havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak güneşlendi.
Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan 50 kişilik grup üyeleri ellerinde, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.
Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini öne süren gruptakiler, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.
Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistler de izledi.
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