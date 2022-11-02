Kıyıların yapılaşmaya açılmasına karşı verilen hukuk mücadelesi kazanıldı!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 12:44

Muğla Büyükşehir Belediyesi çevre ve doğaya zarar verecek uygulamalara karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip şehirlerinden biri olan Muğla’da 16 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önü açılmıştı.

Bakanlık tarafından yayımlanan Yönetmelik ile sahil bantlarında izinli veya izinsiz olarak önceden yapılmış olan dolgu alanları yeniden tespit edilerek kıyı kenar çizgisi öne çekilebilecek bazı alanlar turizm işletmeleri ile şahıslara kullanım hakkı verilebilecek veya satışı gerçekleştirilebilecekti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Tüm bu uygulamaların Muğla’nın doğası ve çevresine büyük zararlar vereceği, sahillerin yapılaşmaya açılması ile turizmin zarar göreceği gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi hukuki mücadele başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava dosyasında bu uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilirken, “Türkiye’de kıyılar, Anayasanın 43. Maddesi ve Medeni Kanunun 715. Maddesine göre “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki” yerlerdir. Bu yerlerin herhangi bir zümre veya kişi mülkiyetine verilmesi mümkün değildir. Kıyılar toplumun her kesimi için eşit, karşılıksız kullanılan ortak alanlar olmak zorundadır ifadeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından “Yürütmeyi Durdurma” kararı alındı.