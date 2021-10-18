Kız arkadaşına uyuşturucu ve limon suyu enjekte eden sanığa 5 yıl 4 ay hapis

18 Ekim 2021 Pazartesi, 16:05

Antalya'da 18 yaşındaki kız arkadaşının damarına önce uyuşturucu, fenalaşması üzerine de kaynamış limon suyu enjekte ederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih K.Y, hayatını kaybeden E.B'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, fazla kullanıldığı takdirde öldürücü nitelikte olduğunu bildiği uyuşturucuyu, ardından da kaynamış limon suyunu genç kıza enjekte ettiğini belirtti. Fatih K.Y'nin maktulün ölmesini istememesine rağmen söz konusu sonucun meydana geldiğine işaret eden savcı, mütalaasında, ölümden sorumlu tutulması gereken sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık Fatih K.Y. ise mütalaaya katılmadığını belirterek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki bir evde 10 Mart 2018'de rahatsızlanan E.B, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının, yapılan otopside uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine arkadaşı Fatih K.Y. (25) tutuklanmıştı. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan sanık, yapılan itiraz üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, Fatih K.Y. tarafından uyuşturucu enjekte edilen maktulün sağlık durumunun kötüleştiği ve bunun üzerine sanığın genç kadına kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı belirtilmişti. E.B'nin durumunun düzelmemesi üzerine dışarı çıkarak limon getiren sanığın, maktulün damarına kaynamış limon suyu enjekte ettiği de iddianamede yer almıştı.