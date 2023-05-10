Kız Kulesi’nde ‘genişleme’ iddiasına mimarından yanıt
İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona gelindi. Kulenin yarın düzenlenecek ışık ve lazer gösterisiyle açılacağı belirtdi. Restorasyonun ilk gününden bu yana çalışmaları sık sık eleştirilen kule bu kez de alan genişlemesiyle gündeme geldi.
Restorasyon projesinin danışmanlarından mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.
Çalışmaların aynı kontürler korunarak yapıldığını belirten Ahunbay, “Aslında alanda genişleme yok. Kız Kulesi’nin etrafındaki zemine dalga çarpıyordu. Rüzgâr ve lodosla da beraber altı oyuluyordu. Biz de kıyı stabilizasyonu yaptık. Derine giden kazıklar çakıldı” dedi. Yapıya zarar gelmemesi için dalgakıran tarzı bir taş branda yapıldığını belirten Ahunbay, “Dalganın yüzeye çıkmaması ve genişleme olmaması için çalışmalar yapıldı” diye konuştu.
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