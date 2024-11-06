'Kız meselesi' bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Çaycuma ilçesinde yaşları 16-17 olan iki grup arasında kız meselesinden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar konuştu. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yaşları 16-17 olduğu öğrenilen C.Ç.I. ile M.Y. isimli şahıslar arasında kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçaklandı. Yaşanan olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çıkan kavga sonucunda bıçak darbesi alarak yaralanan şahıs önce ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne daha sonra da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı öğrenildi.
Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis diğer şahsı gözaltına aldığı kaydedildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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